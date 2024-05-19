تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على سائحين في إقليم باميان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في منشور على حسابه بتطبيق تيليغرام اليوم الأحد مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على سائحين في إقليم باميان بوسط أفغانستان.



وقالت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الجمعة إن ثلاثة سائحين إسبان قتلوا وأصيب إسباني آخر في الهجوم.

