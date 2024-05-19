تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي

أرسلت تركيا 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد الأحد، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة والطوارئ الحكومية (آفاد).



وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس" إنه "تمّ إرسال 32 عنصراً متخصصاً في البحث والإنقاذ الجبلي وستّ مركبات" من مركزي فان وأرضروم في شرق تركيا، مشيرة إلى أنّ طهران طلبت أيضاً مروحية مجهزة لعمليات البحث الليلية.

