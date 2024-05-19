في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني

تعرضت المروحية التي كانت تقلّ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد إبراهيم رئيسي الى حادث جوي خطير.

وبعد أكثر من 7 ساعات على الحادث لا يزال مصير الرئيس رئيسي ومرافقيه مجهولاً ولم تعثر بعد فرق الانقاذ على المروحية. وقد ذكر الجيش أنه تم تحديد الموقع الدقيق للحادث بعد تلقي إشارة من مروحية الرئيس وهاتف أحد مرافقيه. وأفاد مراسل التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ وصلت إلى شعاع 2 كلم من منطقة الحادثة لكن مدى الرؤية محدود للغاية بسبب الظروف الجوية في منطقة التحطم التي أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت، حيث تتحول الأمطار الغزيرة إلى ثلوج. ويقول الهلال الأحمر الإيراني أيضًا إن الوصول إلى الموقع قد يستغرق 3 ساعات إضافية.

في المواقف، تابعت وزارة الخارجية اللبنانية بقلق شديد الانباء المتداولة حول حادثة الطائرة المروحية التي كانت تُقل رئيس الجمهورية الإيرانية ووزير الخارجية والوفد المرافق.، وأكدت على تعاطفها مع حكومة وشعب إيران في هذه المحنة.

من جهتها أعربت السعودية عن دعمها لإيران وقالت إنها مستعدة لتوفير أي مساعدة لازمة بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية قولها إن

المملكة تتابع التقارير بشأن سقوط الهليكوبتر "بقلق بالغ". كذلك أبدت كل من قطر الامارات والعراق استعدادهم لتقديم "كل أشكال الدعم" لجهود البحث والاغاثة.



الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أشعر بحزن شديد إزاء حادث الهليكوبتر الإيرانية وهناك تنسيق كامل مع السلطات الإيرانية، وقد أرسلت انقرة 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية.

روسيا من جهتها عرضت تقديم المساعدة في التحقيق في أسباب الحادث.