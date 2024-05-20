التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ: لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية رئيسي

أعلن التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ عدم وجود أيّ علامة حياة، في حطام المروحيّة، التي كانت تقلّ الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.



وأوضح التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".