الملك سلمان سيخضع لبرنامج علاجي... وتأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه فحوصات طبية. وقالت الوكالة نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.وقال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارة إلى اليابان كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين. وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو "السعودية أبلغت الحكومة اليابانية بأن زيارة ولي العهد الأمير محمد لليابان التي كانت من المقرر أن تبدأ في العشرين (من أيار) سيتعين تأجيلها بسبب الحالة الصحية للملك سلمان".وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد أن العاهل السعودي خضع لفحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الملك سلمان دخل المستشفى آخر مرة في نيسان لإجراء فحوصات دورية.وتولى الملك سلمان حكم المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، في 2015. وقضى قبلها عامين ونصف العام وليا للعهد نائبا لرئيس الوزراء.وجاءت الأنباء عن مرضه في وقت التقى فيه ولي العهد مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في المملكة لإجراء مباحثات بشأن اتفاق استراتيجي بين واشنطن والرياض.ولم ترد سفارة السعودية في اليابان بعد على طلب للحصول على تعليق بشأن تأجيل زيارة ولي العهد. وكان من المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بإمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال الزيارة التي تحددت في الفترة من 20 وحتى 23 أيار.