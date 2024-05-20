

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر، كما أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري على منصة إكس وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.



وأفادت وكالة مهر بأن "السيد إبراهيم رئيسي استشهد" مع الوفد المرافق له. كما نقلت صحيفة "إيران ديلي" معلومات مشابهة، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات العثور على المروحية التي كانت تقلّ رئيسي ومسؤولين آخرين، مؤكدة عدم رصد "أيّ علامة" حياة في الحطام.