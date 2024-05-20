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رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"
أخبار دولية
2024-05-20 | 00:47
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رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"
دعا الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي الصين الاثنين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري" حيال الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
وأدّى لاي تشينغ-تي الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا لتايوان في حفل حضرته عشرات الوفود الأجنبية في القصر الرئاسي في تايبيه، حسبما أظهر فيديو رسمي. وأدّت كذلك نائبته هسياو بي-خيم اليمين الدستورية بحسب اللقطات، في وقت تتزايد الضغوط الصينية بعدما اتسمت فترة ولاية الرئيسة السابقة تساي إنغ-وين التي استمرت ثمانية أعوام بتدهور العلاقات مع بكين.
وقال لاي في خطاب التنصيب إن على الصين "أن توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها وضمان تحرير العالم من الخوف من الحرب"، مؤكدًا أن تايبيه ترفض "الخضوع لتأثير قوى خارجية".
وسبق أن وصف لاي تشينغ-تي المنتمي مثل سلفه إلى الحزب الديموقراطي التقدمي، نفسه بأنه "عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان".
وأمام آلاف الأشخاص المجتمعين لهذه المناسبة، ألقى الرئيس الجديد الاثنين خطاب تنصيبه الذي شكّل محط متابعة لمعرفة مواقفه بشأن إدارة العلاقات الحساسة بين تايبيه وبكين.
ومن بين 51 وفدا دوليا تمت دعوتهم بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا، حضر ثمانية رؤساء دول لإظهار دعمهم للديموقراطية التايوانية.
وتعاني تايوان من عدم وجود اعتراف دبلوماسي كاف بها، حيث لا يوجد لديها سوى 12 حليفا على الساحة الدولية.
وهنأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي، قائلا إنه يتطلع إلى أن تحافظ واشنطن وتايبيه على "السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وإضافة إلى إشادته بالرئيس التايواني الجديد، قال بلينكن في بيان "نهنئ أيضًا شعب تايوان على إظهاره مرة أخرى قوة نظامه الديموقراطي القوي والمرن".
وأضاف أن "الشراكة بين الشعب الأميركي والشعب التايواني، المتجذرة في القيم الديموقراطية، تواصل التوسع والتعمق عبر العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلاقات بين الشعبين".
كما أشاد بالرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ-وين "لتعزيزها العلاقات" بين الولايات المتحدة وتايوان خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال "إننا نتطلع إلى العمل مع الرئيس لاي... لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة، وتعميق علاقتنا غير الرسمية الطويلة الأمد، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وجاء بيان بلينكن في وقت أعلنت الصين الاثنين أنها ستفرض عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان.
وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى الجزيرة، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نوايا توسعيّة.
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الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية تبيع أسلحة لتايوان
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