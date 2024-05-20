الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية تبيع أسلحة لتايوان

فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية، بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أنّ الشركات الأميركية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.



وأوضحت أنّ تلك الشركات ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد، في الصين.



وأعلنت أنّ كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم.



وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.