أستراليا: الوضع في كاليدونيا الجديدة مقلق فعلًا

وصف رئيس الوزراء الأستراليّ أنتوني ألبانيزي الوضع في كاليدونيا الجديدة بأنّه مقلق فعلًا، في وقت تُحاول بلاده إعادة رعاياها العالقين في الأرخبيل الفرنسيّ بسبب أعمال الشغب المستمرّة منذ أسبوع.



وقال ألبانيزي في حديث لقناة "إيه بي سي" إنّ "السلطات الفرنسيّة تزوّدنا بتحديثات منتظمة. الوضع مقلق فعلًا".



وأشار إلى أنّ كانبيرا حدّدت هويّة 300 أستراليّ يريدون مغادرة كاليدونيا الجديدة التي عُلّقت فيها كلّ الرحلات الجوّية منذ الثلاثاء.



وبدأت أعمال العنف بسبب معارضة إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلّية ليشمل جميع المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقلّ عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلّية بشكل أكبر".



وأسفرت أعمال الشغب عن ستّة قتلى بينهم عنصران في الدرك، فيما يَلزم السيّاح أماكن إقامتهم تجنبا لتعرّضهم لخطر.