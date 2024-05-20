مسيرة كبيرة جديدة في المغرب تضامنًا مع الفلسطينيين

تظاهر آلاف المغاربة مجددًا الأحد في الدار البيضاء دعمًا للشعب الفلسطينيّ ورفضًا لتطبيع علاقات بلادهم مع إسرائيل، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.



وهتف المتظاهرون "الحرية لفلسطين" و"إذا صمتنا فمن سيتكلم؟" و"لا للتطبيع"، ووضع الكثير منهم كوفيات أو لوحوا بالأعلام الفلسطينية.



وسار المتظاهرون في الشوارع الرئيسية في وسط الدار البيضاء تلبية لدعوة "الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع" والمكونة من أحزاب يسارية وحركات إسلامية.



وطبع المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في كانون الأول 2020 في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.