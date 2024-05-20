باكستان أعلنت يوم حداد وتنكيس العلم احترامًا لرئيسي

أعلنت باكستان يوم حداد وتنكيس العلم، احترامًا للرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر.وعبّر رئيس الوزراء الباكستانيّ شهباز شريف في منشور على منصة إكس عن خالص تعازيه لإيران "الشقيقة"، نيابة عن نفسه وعن الشعب والحكومة الباكستانية.وقال شريف: "الأمة الإيرانية العظيمة ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعتادة."