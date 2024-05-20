هجوم بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا بمصفاة سلافيانسك للنفط

ألحق هجوم بطائرة مسيرة أضرارًا بمصفاة سلافيانسك للنفط، في منطقة كراسنودار، على ما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن متري من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو 80 ألف برميل يوميًا.