الهلال الأحمر الإيرانيّ يعلن انتشال جثث ضحايا تحطم المروحية بمن فيهم رئيسي

انتشلت فرق الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيرانيّ جثة الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت الأحد في شمال غرب البلاد.



وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانيّ بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسميّ: "نحن ننقل جثث الشهداء إلى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث."



وانتهت عمليات البحث.