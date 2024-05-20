مسؤول إسرائيلي عن وفاة الرئيس الإيراني: "لم نكن نحن"

اعلن مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين إنه لا علاقة لإسرائيل بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، والذي أسفر أيضا عن مقتل مرافقيه.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نكن نحن".