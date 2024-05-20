الخليفي: لا إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكّد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي عدم وجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض.