إيران تعيّن كبير المفاوضين النوويين علي باقري وزيراً للخارجية بالوكالة



عيّنت إيران الاثنين علي باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وزيراً بالوكالة خلفاً لحسين أمير عبداللهيان الذي قضى مع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.



وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي أن باقري عيّن "مسؤولاً عن لجنة العلاقات الخارجية للحكومة".