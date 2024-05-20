البابا فرنسيس يصف موقف الولايات المتحدة تجاه المهاجرين على حدودها الجنوبية بالجنون

وصف البابا فرنسيس موقف الولايات المتحدة تجاه المهاجرين المتجمعين على حدودها الجنوبية بالجنون.



وقال البابا، خلال مقابلة على قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ضمن برنامج "60 دقيقة": "إنّه جنون، جنون خالص، إغلاق الحدود وترك المهاجرين هناك."



ولفت إلى وجوب الترحيب بالمهاجرين.



وأشار إلى ضرورة إعادة المهاجر أو أخذ كلّ حالة بالاعتبار من الناحية الإنسانية.



وانتقد البابا إغلاق السلطات في ولاية تكساس لجمعية خيرية كاثوليكية تقدم المساعدات الإنسانية للوافدين.



ويفر العديد من المهاجرين معظمهم من أميركا الوسطى أو فنزويلا، هربا من الفقر والاضطرابات في بلدانهم باتجاه الولايات المتحدة كل عام.

