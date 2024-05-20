غالانت لسوليفان: ملتزمون بتوسيع نطاق عملية رفح البرية

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمستشار الأمن القوميّ الأميركيّ جيك سوليفان أنّ إسرائيل تعتزم توسيع اجتياحها العسكريّ لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأوضح، في بيان، خلال الاجتماع مع سوليفان التزام إسرائيل توسيع نطاق العملية البرية، في رفح، إلى حين تحقيق هدف تفكيك حركة "حماس" واستعادة الرهائن.