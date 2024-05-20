موسكو تتوقع تنفيذ الاتفاقيات مع إيران

تتوقع موسكو تنفيذ الاتفاقيات مع إيران كلّها، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسيّ.



ويأتي ذلك، بعدما تُوفّي الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، في تحطم طائرة هليكوبتر، في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان.