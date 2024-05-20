بوتين دعا السفير الإيرانيّ لدى موسكو إلى إجراء محادثات

دعا الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين السفير الإيرانيّ لدى موسكو، إلى إجراء محادثات، وفق ما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافيّ.



وقدّم بوتين تعازيه للزعيم الإيرانيّ الأعلى آية الله علي خامنئي في وفاة رئيسي.



ووصفه بالصديق المخلص لروسيا.