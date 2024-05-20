الخطوط الجوية السعودية تعلن شراء 105 طائرات من إيرباص

أعلنت الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة شراء 105 طائرات من شركة إيرباص، في طلبية "تاريخية" وصفتها بأنها "أكبر صفقة طائرات "في تاريخ الطيران السعودي.



وقالت الشركة في بيان: "أعلنت المجموعة السعودية عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ الطيران السعودي مع شركة إيرباص... تشمل هذه الاتفاقية التاريخية 105 طائرات مؤكدة"، وذلك في اليوم الأول من منتدى لمستقبل الطيران منعقد في الرياض.