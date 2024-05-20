روسيا تعلن سيطرتها على قرية إضافية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا الأوكرانية، وهي إحدى القرى القليلة في منطقة لوغانسك (شرق) التي كانت لا تزال تحت سيطرة كييف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات قتالية نشطة، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".