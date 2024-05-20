ستة قتلى من مجموعات موالية لطهران في ضربات اسرائيلية على وسط سوريا

قتل ستة مقاتلين على الأقل من مجموعات موالية لطهران الاثنين جراء ضربات اسرائيلية على وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وذكر المرصد أن ضربات اسرائيلية استهدفت مقراً لحزب الله اللبناني في منطقة القصير في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان، ما أسفر عن ستة قتلى، لم يتمكن من تحديد جنسياتهم بعد، بينما طالت ضربة أخرى مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.



ويتواجد في المنطقتين المستهدفتين مجموعات إيرانية وأخرى موالية لها، بينها حزب الله، وفق المرصد.



ونقلت وكالة "فراس برس" عن مصدر مقرّب من حزب الله، قوله إن بين القتلى عنصراً على الأقل من الحزب.