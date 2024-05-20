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وزير الخارجية المصري: توقف معبر رفح مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني
أخبار دولية
2024-05-20 | 07:38
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وزير الخارجية المصري: توقف معبر رفح مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن توقف إيصال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
وقال شكري في مؤتمر صحفي في القاهرة إن الوجود العسكري على مشارف معبر رفح والعمليات العسكرية تضع قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات في خطر.
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