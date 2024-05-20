بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني الموقت

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني الموقت محمد مخبر، حيث أكدا خلاله "عزمهما المشترك لتعزيز التواصل الروسي الإيراني".



وتم تعيين مخبر رئيسا موقتا بعد تأكيد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قريبة من الحدود مع أذربيجان أمس الأحد.