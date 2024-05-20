غانتس: مساعي الجنائية الدولية جريمة ذات أبعاد تاريخية

ندد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".



وقال غانتس: "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".