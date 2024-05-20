حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال لثلاثة من قادة الحركة "مساواة بين الضحية والجلاد"

اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".



وقال أبو زهري لرويترز إن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".