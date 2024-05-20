المدعي العام للجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.



والقادة الثلاثة هم يحيى السنوار، محمد المصري (يُعرف باسم محمد الضيف) وإسماعيل هنية.