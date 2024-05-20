وزير المالية الإسرائيلي: تحرك الجنائية الدولية يذكر بالدعاية النازية

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "استعراض للنفاق وكراهية اليهود" يذكر بالدعاية النازية.



وقال سموتريتش في بيان: "مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا".



ودعا الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.