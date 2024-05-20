١٧٣ تلميذا وتلميذة شاركوا في التصفيات الثالثة من تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة

اختتمت المديرية العامة للتربية - مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة السبت الواقع فيه ١٨ ايار ٢٠٢٤ فعاليات اليوم الثاني والأخير من تصفيات المرحلة النهائية في لبنان لتحدي القراءة العربي في موسمه الثامن للعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، أكبر مبادرة معرفية في الوطن العربي والتي تندرج ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - دبي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وتسهم بالانفتاح على الانتاج المعرفي وترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة.



وقد شارك ١٧٣تلميذا وتلميذة من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة من اصل ١٢٥٠مشاركا كانوا قد تأهلوا الى هذه المرحلة من خلال التصفيات الثانية التي جرت الشهر المنصرم على مستوى المحافظات.



وجرى التحكيم يومي ١٧ و١٨ ايار ٢٠٢٤ من قبل لجان تحكيم انتدبت من الجهة المنظمة للتحدي وذلك لاختيار التلامذة العشر الأوائل، وكذلك الثلاث الأوائل من اصحاب الهمم على مستوى لبنان، وقد ابدوا مهارات وامكانات لافتة من حيث سعة الاطلاع وامتلاك ملكة التعبير وحسن النقاش وموهبة التأليف. وكان لافتا ايضا ذلك المشهد الحضاري للمشاركين وهم يتنافسون في ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم.



وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقة تأتي في اطار تعزيز ثقافة القراءة باللغة العربية وغرس حبها في نفوس المتعلمين، فالقراءة ذخيرة العقل وكنز المعرفة، انها ذاكرة الإنسانية الحية ونهج حياة.