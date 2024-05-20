روسيا تتّهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر بشأن تايوان

اتّهمت روسيا اليوم، الولايات المتحدة وحلفاءها بتصعيد التوتر بشأن تايوان تزامنا مع تنصيب الجزيرة رئيسها الجديد لاي تشينغ-تي.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نرى أن واشنطن والبلدان التي تدور في فلكها تواصل تصعيد الوضع في مضيق تايوان وتقوّض عمدا الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعرقل توحيد الصين بشكل سلمي".