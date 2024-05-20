روسيا مستعدة لمساعدة إيران في التحقيقات بشأن ملابسات وفاة رئيسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله اليوم، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيق الذي تجريه إيران لمعرفة سبب حادثة تحطم الهليكوبتر التي أودت بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وفي وقت سابق، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في وفاة رئيسي ووصفه بأنه "صديق وفيّ لروسيا".