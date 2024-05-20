مسؤول فلسطيني: قرار الجنائية الدولية بشأن قادة من حماس "خلط ما بين الضحية والجلاد"

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو "خلط ما بين الضحية والجلاد".



وقال لرويترز: "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".