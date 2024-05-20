مقتل شخصين في حادثة طعن في مدرسة بوسط الصين

أعلنت الشرطة المحلية الصينية أن امرأة كانت تحمل سكيناً قتلت شخصين وأصابت أربعة آخرين الاثنين في حادثة طعن في مدرسة بوسط الصين، على ما نقل الإعلام الرسمي.



وأوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون المركزية الصينية أن الهجوم وقع في وضح النهار في مدرسة ابتدائية في مدينة جويشي بمقاطعة جيانغشي بوسط البلاد.



ولقي شخصان حتفهما بعد فشل محاولات إنقاذهما، وأصيب الآخرون بجروح طفيفة.



ولم يأتِ التلفزيون الرسمي على ذكر أعمار الضحايا، فيما أشار إلى أن المشتبه بها تبلغ 45 عاماً، وهي محتجزة لدى الشرطة على ذمّة التحقيق.