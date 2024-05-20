وزير خارجية إسرائيل: سعي الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت "فضيحة"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل "فضيحة" تعادل هجوم السابع من تشرين الأول.



وقال كاتس إنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة. وشدد على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحركة حماس.