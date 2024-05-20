مراسم تشييع الرئيس رئيسي تبدأ الثلاثاء

تبدأ الثلاثاء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد أن لقي حتفه في حادث تحطم مروحية، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (ايرنا) أن "مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) في تبريز"، مشيرة الى أن جثمان رئيسي سينقل لاحقا إلى طهران.