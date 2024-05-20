حماس "تستنكر بشدة" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "بشدة" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها ومن بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار.



وقالت الحركة في بيان: "حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية".



واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "جاءت ... متأخرة سبعة أشهر".