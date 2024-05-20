الرئيس الإسرائيلي: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "أكثر من شائن"

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل "أكثر من شائن"، وسيشجع "الإرهابيين" في جميع أنحاء العالم.



وقال هرتسوغ: "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء "الإرهابيين الوحشيين" وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه".