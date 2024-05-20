تركيا: طائرة الرئيس الإيراني لم تبعث أي إشارة

ذكر وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم، أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أمس الأحد لم يكن مفعلا أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.



وقال: "لكن نعتقد أن نظام الإشارة لم يكن مفعلا على الأرجح لسوء الحظ أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأن... الإشارات لم (تظهر هذه المرة)".