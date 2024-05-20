دقيقة صمت في مجلس الأمن الدولي حدادا على الرئيس الايراني ووزير خارجيته

وقف اعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان اللذين لقيا حتفهما في حادث تحطم مروحية.



وقال الرئيس الحالي للمجلس، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس "يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب جمهورية إيران الإسلامية"، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الاعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأميركي روبرت وود.