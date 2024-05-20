رئيس الأركان الإيراني يأمر بإجراء تحقيق في تحطم المروحية الرئاسية

أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري بإجراء تحقيق في سبب تحطّم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، والذي أودى بحياتهم في شمال غرب الجمهورية الإسلامية.



وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأنّ باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس" الأحد.

