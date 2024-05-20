بريطانيا: طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال نتنياهو غير مفيد

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.



وقال المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة: "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".