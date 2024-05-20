بلينكن: مساواة مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس أمر "مخز"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.



وقال بلينكن في بيان: "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس".



واعتبر أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.