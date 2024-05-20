وزير الدفاع الأميركي: ليس لدينا أي معرفة بسبب سقوط طائرة الهليكوبتر الإيرانية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم، أنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر، وهو الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا الى أنه لا يتوقع بالضرورة أي تأثير أوسع على الأمن في المنطقة.



وقال أوستن للصحفيين: "لا أستطيع التكهن بسبب (تحطم الطائرة)".