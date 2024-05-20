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نتانياهو "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف
أخبار دولية
2024-05-20 | 13:20
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نتانياهو "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف
رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه، علما انه طلب أيضا إصدار مذكرات مماثلة بحق مسؤولين في حماس.
وأكد نتانياهو في بيان أنه "بوصفي رئيسا لوزراء اسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل"، الدولة "الديموقراطية"، و"مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".
أخبار دولية
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