اتصال هاتفي بين بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني المكلف

عبّر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني المكلف، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ومرافقيهم، كما عن تضامن المملكة العربية السعودية مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.