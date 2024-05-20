الخارجية الاميركية تقدم "تعازيها" بوفاة الرئيس الايراني

قدمت الولايات المتحدة "تعازيها" اثر مصرع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية، مستبعدة ان يكون لهذا الامر "تأثير اوسع نطاقا على الامن الاقليمي".



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في بيان: "تعرب الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية بوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان واعضاء آخرين في وفدهم في حادث مروحية في شمال غرب ايران".



واضاف: "في وقت تختار ايران رئيسا جديدا، نكرر دعمنا للشعب الايراني ونضاله من اجل حقوق الانسان والحريات الاساسية".



وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب وانتشار الأسلحة الخطيرة والتقدم في برنامجها النووي.



وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته أن "نهجنا لم يتغير"، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني.