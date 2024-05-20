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محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران

أخبار دولية
2024-05-20 | 13:52
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محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران
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محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران

اعتبر المحلل السياسي الايراني حميد رضا غُلام زادة أن وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير ولكن سيكون له تأثير بالطبع.
 
ولفت في حديث للـLBCI، الى أنهما كانا شخصيتان مهمتين وأن الاولية التي وضعاها في السياسة الخارجية من حيث البحث عن بدائل للمحادثات عن خطة العمل الشاملة المشتركة مع الغرب كانت مهمة.

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