إردوغان يعلن يوم حداد وطني في تركيا إثر وفاة الرئيس الإيراني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم حداد على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني ومرافقيهما.



واشار أردوغان في كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن المجلس اتخذ القرار "لمشاطرة الشعب الإيراني الشقيق أحزانه".