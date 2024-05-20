ايران طلبت مساعدة الولايات المتحدة ... ميلر: لم تتمكن من القيام بذلك لأسباب لوجستية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران طلبت مساعدتها بعد حادث تحطم المروحية الذي أودى بالرئيس إبراهيم رئيسي بدون مزيد من التفاصيل.



واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إلى أننا "لن أخوض في التفاصيل لكن الحكومة الإيرانية طلبت منا المساعدة"، موضحا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من القيام بذلك "لأسباب لوجستية".